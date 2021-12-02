Бийск: Не до праздника: половине жителей Алтайского края некогда наряжать елку в офисе

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Исследователи рекрутингового сайта Зарплата.ру опросили жителей Алтайского края, как они создают новогоднюю атмосферу на работу

Так, 50% обычно участвуют в предпраздничных приготовлениях: украшают офис, наряжают елку, готовят игры и конкурсы. Люди считают, что это помогает укрепить корпоративный дух и сплотить коллектив, создать праздничное настроение. Другой половине участников исследования некогда заниматься подготовкой из-за обилия задач, которые сваливается в конце года – как правило, для многих декабрь – один из самых сложных месяцев.

При этом около 75% из всех опрошенных считают, что их офис обязательно должен быть украшен перед Новым годом, каждый второй ждет именно праздничную елку и гирлянды. У 14% жителей края в декабре на работе практически всегда есть мандарины и апельсины. Лишь у 5% респондентов на ресепшене, в некоторых кабинетах сотрудников или в туалете компании включают рождественскую музыку.

Участники опроса признались, что созданием новогоднего уюта в компаниях занимаются в основном женщины — 80% от всех положительно ответивших на вопрос об участии в подготовке офиса к празднованию. Оставшиеся 20% — мужчины, которые не слишком втянуты в процесс, но помогают коллегам женского пола. Каждый пятый из всех участников исследования старается перед Новым годом навести порядок хотя бы на своем рабочем столе и в целом на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги.

Кроме того, в некоторых компаниях Алтайского края перед Новым годом проходят необычные мероприятия: творческие мастер-классы, награждения и предпраздничные поощрения сотрудников, благотворительные акции в поддержку бездомных животных, стариков, тяжелобольных людей. Об этом сообщили 22% участников опроса.

Россиян предупредили о резком подорожании новогодних елок

18:41, 30.11.2021 574

Бийский рабочий