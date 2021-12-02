Бийск: Не дышать: режим «чёрного неба» в Бийске продлили еще на сутки

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Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязнения в воздухе, установились в Алтайском крае

В двух городах Алтайского края метеорологические условия будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности в Бийске и в Барнауле.

Так, в период с 16.00 1 декабря до 16.00 2 декабря на территории Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Такой режим устанавливается, когда существует опасность высокой концентрации вредных веществ в воздухе – это, как правило, во время антициклонов зимой, в морозы, или из-за пожаров, которые находятся рядом, летом.

При первой степени НМУ жителям рекомендуют:

ограничить пребывание на улице;

проводить проветривание помещений только кондиционерами;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяца года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.

Губернатор Алтайского края поручил мэрам городов докладывать об уборке улиц

08:10, 01.12.2021 867

Бийский рабочий