ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Бийск: Не дышать: режим «чёрного неба» в Бийске продлили еще на сутки

Горняк22
2 часа Ago

0

Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязнения в воздухе, установились в Алтайском крае

В двух городах Алтайского края метеорологические условия будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности в Бийске и в Барнауле.

Так, в период с 16.00 1 декабря до 16.00 2 декабря на территории Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Такой режим устанавливается, когда существует опасность высокой концентрации вредных веществ в воздухе – это, как правило, во время антициклонов зимой, в морозы, или из-за пожаров, которые находятся рядом, летом.

При первой степени НМУ жителям рекомендуют:

  • ограничить пребывание на улице;
  • проводить проветривание помещений только кондиционерами;
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
  • выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяца года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.

Не дышать: режим «чёрного неба» в Бийске продлили еще на сутки1

Губернатор Алтайского края поручил мэрам городов докладывать об уборке улиц

08:10, 01.12.2021 867

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago
Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке

Горняк22: Школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке

Горняк22
2 часа Ago
Коммунальная авария Фото: Елена Ярославцева, Barnaul22 Сейчас на месте работают коммунальщики и продолжают устранять коммунальную аварию. О предварительных сроках окончания...

Читать по теме:

ВТОПЕ: