ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: Не хватает времени и рук: в Бийске в детских поликлиниках образуются очереди

Горняк22
12 минут Ago

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Записаться с ребёнком на приём к врачу в большинстве случаев можно только через фильтр

В этом году ситуация с коронавирусом переплелась с сезонными заболеваниями. Что прибавило работы врачам не только во взрослых, но и детских поликлиник. Записаться на приём к доктору по телефону могут только везунчики, для всех остальных дорога лежит через фильтр. На фильтр также выдаются талоны по времени и без него, и даже этих мер – недостаточно.

– На сегодня талонов на фильтр уже нет, – сообщают в регистратуре одной из детских поликлиник города.

ГОРНЯК22 30.11.2021 «Везунчики», получившие талон, заходят на приём к врачу не всегда точно по времени Фото: Сергей Кулыгин, БР

На вопрос, что же тогда делать, предлагают вызывать скорую, если самим не справиться.

Нагрузка выросла не только в обычных поликлиниках, но и платных

Услуги врача, стоимость на которые колеблется от 700 до 1500 рублей, также весьма востребованы. Можно даже сказать, что будни платного врача уже ничем не отличаются от бесплатного. Дозвониться сложно, и приём по времени сильно задерживается.

«Скорая», если случай у ребёнка не серьёзный, может также подъехать не моментально. В соцсетях ВК «Инцидент Бийск» мамочка ребёнка, у которого была высокая температура, пишет:

– Какой же бардак творится в наших больницах! С субботы у ребёнка держится температура 39, сбивается до 37,5 и по новой. Сегодня с 7:00 не могла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом, пошла сама. По приходу услышала что врачей нет, принимают только два фельдшера: сбивайте температуру, приходите сами. А если у ребёнка ковид и он заразит здоровых детей? А если ему тяжело сидеть в очереди, потому что температуру я сбить не могу? Что в этой ситуации делать? Медицина развалена. Звонки в регистратуру поступают пачками, и пока я стояла в очереди на шесть звонков ответ был таким же, прийти некому. Регистраторы просто не знают, что отвечать людям.

– Мы с такой же температурой вызывали скорую, нам ее сбили, анализы взяли и лечение назначили. А врача вызвали уже через дня три.

Нагрузка на врачей в этот сезон сильно выросла2 Нагрузка на врачей в этот сезон сильно выросла Фото: Сергей Кулыгин, БР

–  Пять участковых педиатров за месяц на участке поменялось! Все выписывали как под копирку одни и те же лекарства и ни одного анализа не назначили.

– Сейчас все дети болеют именно с такими симптомами. В больнице были – яблоку упасть негде. Можно сколько угодно возмущаться, но эпидобстановку это не изменит. Вызывайте платных врачей, мы так спасались.

Не хватает времени и рук: в Бийске в детских поликлиниках образуются очереди3

В Бийске выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

12:52, 29.01.2021 4129

 

Бийский рабочий

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