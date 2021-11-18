ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Не снижается: Алтайский край снова побил рекорд по заболеваемости за сутки

Горняк22
20 часов Ago

10

В крае за сутки зафиксировано 535 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 507 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 — 25

Новые случаи

  • Барнаул – 151
  • Рубцовск – 44
  • Бийск – 41
  • Славгород – 30
  • Заринск – 25
  • Новоалтайск – 20
  • Яровое – 17
  • Кулундинский район – 14
  • Благовещенский, Романовский районы – по 13
  • Волчихинский район – 11
  • Немецкий национальный, Родинский районы – по 10
  • Михайловский, Рубцовский, Тогульский районы — по 9
  • Поспелихинский, Шелаболихинский районы – по 8
  • Ключевской, Локтевский районы – по 7
  • Алтайский, Баевский, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский районы — по 6
  • Завьяловский, Первомайский, Угловский районы — по 5
  • Егорьевский, Косихинский, Тальменский районы – по 4
  • Залесовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 3
  • Белокуриха, Заринский, Курьинский районы — по 2
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Суетский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус в Алтайском крае на 17 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 946 человек.
  • 327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 559 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 833, из них подключено к аппаратам ИВЛ –295. Не снижается: Алтайский край снова побил рекорд по заболеваемости за сутки 1

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 2262

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: