Бийск: Не снижается: Алтайский край снова побил рекорд по заболеваемости за сутки
10
В крае за сутки зафиксировано 535 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 507 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 — 25
Новые случаи
- Барнаул – 151
- Рубцовск – 44
- Бийск – 41
- Славгород – 30
- Заринск – 25
- Новоалтайск – 20
- Яровое – 17
- Кулундинский район – 14
- Благовещенский, Романовский районы – по 13
- Волчихинский район – 11
- Немецкий национальный, Родинский районы – по 10
- Михайловский, Рубцовский, Тогульский районы — по 9
- Поспелихинский, Шелаболихинский районы – по 8
- Ключевской, Локтевский районы – по 7
- Алтайский, Баевский, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский районы — по 6
- Завьяловский, Первомайский, Угловский районы — по 5
- Егорьевский, Косихинский, Тальменский районы – по 4
- Залесовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 3
- Белокуриха, Заринский, Курьинский районы — по 2
- ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Суетский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Коронавирус в Алтайском крае на 17 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 946 человек.
- 327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 559 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 833, из них подключено к аппаратам ИВЛ –295.
В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»
12:52, 10.11.2021 2262