ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Не опустели и не разорились: бийчане с QR-кодом посещают ТЦ и мероприятия

Горняк22
20 часов Ago

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Ожидается, что вскоре горожан с QR-кодом станет больше

В Бийске бизнес продолжает адаптироваться к новой системе пропуска покупателей в магазины или для получения услуг с помощью QR-кодов. В социальных сетях большим торгово-развлекательным центрам «некодированные» предрекали скорое закрытие и разорение. Предприниматели и не скрывают: поток желающих приобрести новую вещь, посетить развлекательное мероприятие или позаниматься в спортзале, существенно снизился. Некоторые говорят о доле в 50%, другие называют большие цифры.

Доступ к аптекам, продуктовым отделам и зоотоварам открыт1 Доступ к аптекам, продуктовым отделам и зоотоварам открыт Фото: Редакция «БР»

Например, эксперт РБК Анастасия Таулова, бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства назвала систему QR-кодов «бессмысленным издевательством над бизнесом». Она подчеркнула, что роста заболеваемости не происходит, при этом фитнес, магазины и рестораны терпят убытки.

– В рестораны люди не ходят поодиночке, они ходят компанией, – говорит она. – Если у одного из компании нет кода, не идут все. Идут домой, покупают еду и спиртное или заказывают еду и сидят дома. Либо необходимо вводить везде – от транспорта, такси, автобусов и прочее, либо нигде.

В торговых центрах посетителей стало меньше, но они есть2 В торговых центрах посетителей стало меньше, но они есть Фото: Редакция «БР»

В бийских торговых центрах не пусто даже в будний день. Кю-ар коды спрашивают, как и положено. Меньше всего посетителей в магазинах верхней одежды, золота и бижутерии, техники. Продолжают посещать отделы детской одежды, фаст-фуд корты, отделы канцелярии, спортивного инвентаря и одежды. Интересно, что некоторые горожане, даже имея QR-код, считают новые меры «бредом» и демонстративно им…не пользуются.

– Я переболела коронавирусом, и мне на «Госуслугах» зарегистрировали QR-код. Причём, я его даже не просила, – пишут в комментариях «Инцидент-Бийск».

Определенная часть бийчан имеют кю-ар, и рады, что «непривитые» не ходят в ТЦ. Екатерина пишет:

– Не могу понять людей «антипрививочников», неужели рядом с вами никто не болеет? Друзья, знакомые, родственники? Никто не умирает? А люди, которые привиты, просто переносят болезнь в легкой форме?

На этаже с отделами одежды особенно пусто3 На этаже с отделами одежды особенно пусто Фото: Редакция «БР»

– В советское время в роддомах никого не спрашивали, кололи всех подряд, – согласна Ольга. – А сейчас стали возвращаться все забытые болячки. Одно дело, когда реально нельзя ставить. Другой вопрос, когда начитались или наслушались псевдоучёных.

Владельцы отделов в ТЦ, руководство учреждений культуры и спорта границы всё-таки стараются сгладить: требования соблюдать обязаны, но так, чтобы не обидеть посетителей. Ищут новые варианты работы и взаимодействия, без проблем возвращают оплату за билеты или купленный абонемент.

Не опустели и не разорились: бийчане с QR-кодом посещают ТЦ и мероприятия 4

Для доступа к социально важным объектам в Бийске не нужен QR-код

11:41, 16.11.2021 2601

Бийский рабочий

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