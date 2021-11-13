Бийск: Не эпидемиологическая, а паническая: бийчане рассуждают об обстановке в городе

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Близится день, когда QR-коды станут обязательными практически везде

Противоэпидемические меры вводятся одна за другой. Только мы привыкли носить маски, и горожане начали здраво взвешивать свое личное решение: привиться или нет? Побуждать к «сохранности здоровья» стали еще более активно.

Растеряны все: и покупатели, которые привыкли ходить в определенные магазины, посещать мероприятия и спортклубы. И те, кто волей-неволей оказался по ту сторону.

Не соблюдать напрямую противоковидные меры по «кю арам» не могут, и следовать им слишком фанатично – тоже. Предприниматели понимают – на кону их бизнес, лояльность тех, кто совершает покупки. В творческих и спортивных клубах проблем еще больше.

Проверка QR-кода также отнимает время Фото: Сергей Кулыгин

Одно дело, когда решение заниматься спортом или нет, принимает взрослый человек, сам для себя. Другое, если родителю без вышеупомянутого «кю ара» даже нет возможности провести ребенка в секцию: малышам нужно помочь раздеться-одеться, оплатить занятие если необходимо. Часто пожилые люди: бабушки и дедушки ожидают ребенка в здании. Скорее всего, им придется ждать дитя зимой, на морозе? Или больше не водить его никуда?

– Мы пытаемся найти решение, – сообщил корреспонденту «БР» тренер одной из спортивных секций города. – Бросать секцию из-за отсутствия у родителя QR-кода – не вариант! Да, будут введены определенные меры, и их надо соблюдать. Будем искать варианты: например, отодвинем границу, где начнем проверять коды. Чтобы родители могли пройти хотя бы в гардероб, помочь ребёнку.

В Бийске QR-коды будут проверять на катках, лыжных базах и в бассейне

09:43, 11.11.2021 1783

В Алтайском крае активисты уже собрали более трех тысяч подписей против QR-кодов в Прокуратуру региона. В том числе, поучаствовали в этом и жители Бийска. Настроение при этом у многих уже на грани «добра и зла».

– Народ стал озлобленный.

– Нас толкают к хамству и агрессии!

Есть действительно, очень странные, непонятные решения и запреты: взять в прокат лыжи без QR-а, маски, перчаток и чуть ли не противогаза – нельзя. Зайти в одну из многочисленных пивных Бийска, без всего вышеперечисленного – можно.

– По поводу ограничений входа на спортивные объекты: не так уж много людей занимается спортом. Теперь и вовсе ходить перестанут. Пострадают обе стороны, и желающие заниматься, они просто будут сидеть у ТВ, и сфера спортивных услуг. Кто вам в кассу деньги положит? – спрашивает Галина Кузнецова.

– Почему в пивную не требуется «кю ар» код? Потому что туда ковид не заглядывает? – вторят ей в комментариях соцсетей.

Вместе с кодом надо предъявить и паспорт или водительские права Фото: Сергей Кулыгин

Бийчанин Виктор точнее всех характеризует сложившуюся в Бийске ситуацию с будущими кюар-проверками:

– Будем точнее: не эпидемиологическая, а паническая обстановка!

«Обойдемся без ТЦ!» В какие торговые центры и как пускают по QR-кодам в Бийске

15:14, 31.10.2021 12845

Бийский рабочий