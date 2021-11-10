Бийск: Не стритрейсеры, а дрифтуны: в Бийске идёт борьба с гонщиками на парковках

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Есть такое высказывание: все знаки в России – предупреждающие, и только один запрещающий – бетонный блок. В случае Бийска – полусфера

Жалобы на гонщиков постоянно поступали в администрацию Бийска. То ли «золотая молодёжь», то ли «голодранцы на жестянках» устраивали заезды на парковках больших торговых центров и магазинов, парковках, открытых территориях.

Для «фигурного» вождения

Когда терпению жителей близлежащих домов пришёл конец, решили принять более действенные меры. Так, благодаря поддержке части городских предприятий, возле одного из известных ТЦ появилось 15 бетонных полусфер.

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17:11, 30.10.2021 1710

Расположились они в зоне парковки, где в ночное время часто дрифтовала на различных автомобилях молодёжь. Еще пять полусфер разместили у спортивного магазина напротив.

Вес каждой конструкции 100 кг, она устойчива к погодным условиям. Чтобы полусферы было видно издали, их окрасили в ярко-жёлтый цвет.

Проблему можно было бы считать решенной, если бы не смена дислокации гонщиков.

– Теперь наши бийские дрифтеры облюбовали недостроенный парк за «Ривьерой», – сообщили в городской администрации. – Но как оказалось, служба ГИБДД города против таких инициатив, да и большинство жителей тоже. Уважаемые водители, общественные пространства – не место для испытания своих авто!

Бийчане уверены, что полусферы, мешающие заездам дрифтеров, не решили проблему, а только «отодвинули её в другую часть города».

– Они здесь, в районе Зелёного клина каждый вечер собираются, полиции надо дежурить.

– Сейчас 12 ночи, а они крутятся у Ривьеры, с визгом! Ну и что толку от этих полусфер? Для отчёта?

– Наоборот, им интереснее стало: фигурное и экстремальное вождение можно оттачивать.

Первый пошёл

Прецедент задержки «дрифтующего» уже есть. Как сообщили в группе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт нарушения ПДД так называемым «дрифтером».

– Один из водителей совершал опасные маневры в районе конечной остановки Вокзал. Благодаря оперативным мерам реагирования сотрудников ГИБДД, в кратчайшие сроки нарушитель был установлен. Им оказался 21-летний мужчина.

За нарушение ПДД бийчанин был привлечен к административной ответственности. В ГИБДД уточнили, что в связи с тем, что в социальных сетях было выявлено несколько видеозаписей с подобными нарушениями, а также в целях профилактики и предупреждения ДТП у ТЦ «Ривьера» и на площади «Вокзал» в вечернее время выставляется экипаж ДПС для надзора за дорожным движением.

Бетонные полусферы позволяют передвигаться по парковке только на низкой скорости Фото: Пресс-центр администрации Бийска

Между тем, молодежь, которая хочет испытать свои силы в вождении, некоторые даже жалеют. Предлагают варианты, как можно организовать подобные гонки. Например, для таких целей можно приспособить взлётно-посадочную полосу заброшенного бийского аэропорта. Учредить «грамоты и призы» для желающих показать «силу молодецкую».

– Никому молодёжь не нужна, а жаль, – пишут в соцсетях сочувствующие.

Очень спорные «пупырки»

Решение занять часть парковочных мест бетонными «пупырками», как называют их горожане, многим тоже показалась весьма спорным решением проблемы. Одни предложили их заменить хотя бы «вазами с цветами», другие – острыми железными ящиками, чтобы при «наскоке» на них сразу бы пришлось менять резину.

Увы, попадаются на такие «штучки» и простые граждане. Чаще всего неопытные водители и девушки. Во время снегопада бетонные конструкции можно не заметить, случайно наехать. Есть сложности и в очистке парковки от снега. Всё ради того, чтобы дрифтеры выбирали менее оживлённые места для своих экспериментов.

Яркий цвет полусфер и определенная ГОСТом высота не позволят просто так наехать на них Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Дело не только в опасности для самого дрифтующего, шуме в тишине ночи, но и в том, что подобные «трюки» могут закончиться трагически для случайного прохожего или наблюдающих. Автомобиль резко уйдет в занос – и всё.

Сами бетонные полусферы тоже элементы некого вынужденного «самоуправства».

В администрации города сообщили, что несмотря ни на что, новые бетонные блоки будут устанавливать и в других районах города, откуда поступает больше всего жалоб от бийчан.

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13:58, 02.09.2021 3224

Бийский рабочий