ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Не только паспорт: что в Алтайском крае необходимо предъявить вместе с QR-кодом

Горняк22
10 часов Ago

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Введение системы QR-кодов вызвало много вопросов среди бийчан

Один из самых распространенных — на каком основании охрана торговых центров помимо кода или сертификата о прививке спрашивает паспорт.

В краевом правительстве поясняют: предъявление документа, удостоверяющего личность, во время режима повышенной готовности определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

При этом с Роспотребнадзоре поясняют, что это может быть не только паспорт, но и, к примеру, водительские права.

Ответственность за соблюдение мер безопасности лежит непосредственно на собственниках торговых центров.

Не только паспорт: что в Алтайском крае необходимо предъявить вместе с QR-кодом1

На работу и домой: как в Бийске адаптировались к проверке QR-кодов

09:12, 08.11.2021 1900

 

Бийский рабочий

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