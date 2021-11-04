Бийск: Не повезло: в Бийске объяснили проблемы с общественным транспортом

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Бийчане столкнулись с невыходом общественного транспорта на линию

Сразу несколько сообщений появилось в соцсетях Бийска, в которых пассажиры рассказали, что столкнулись с долгим ожиданием общественного транспорта.

Трамвайное управления, вы как нибудь вообще планируете решать проблему по поводу рейсов в сторону Заречье в вечернее время? Почему у нас по десять трамваев под номером «1» ездят через каждые пять минут, а в Заречье не надо домой после работы добираться? Трамвай прекратил рейсы на 21.10 в сторону Заречья. Теперь он с Гилева едет в 21.30. Ладно, но только стоило переехать мост, и все — закончилось у них электричество. Ну как ну как объясните мне?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@bsk.22.incident)

В МУП «Бийскгортранс» «БР» пояснили, что вечером 2 ноября проблемы с движением трамваев в Заречье возникли из-за ДТП, в ходе которого один из автомобилей повредил опору электролиний. Электроэнергии не было, поэтому движение трамваев было остановлено. После работ на линии, трамвайное движение возобновлено.

С другой проблемой столкнулись бийчанка, которая ездит на автобусе, идущем по маршруту №35.

Ужасно ходит транспорт. Вот тебе и коронавирус: 35-й маршрут ходит через 15 минут. Такого никогда не было. На остановке на АБ стоишь и весь промерзаешь. А в автобус заходишь и сесть некуда. Все битком. Раньше и газельки ездили, и автобусы — и то утром сложно было уехать. А теперь, решили что у всех машины что ли свои появились? Так это не так. АБ стало как деревня, автобус раз в час ходит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

В МУП «Бийскгортранс» рассказали, что уже пообщались с пассажиром, сообщившем о проблеме. Женщина попала в «пересменку» на маршруте, когда один экипаж сменялся другим, из-за этого один из выходов транспорта на линию действительно не состоялся.

Бийский рабочий