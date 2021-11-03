Бийск: Не трогайте ребёнка: бийчане против возможной «детской» вакцинации

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В Бийске идёт активная вакцинация взрослого населения города

Полностью добровольной ее назвать не получится: работа, отдых, родительские обязанности по сопровождению ребенка – вынуждают.

Но, так или иначе, решение каждый принимает сам. А разговор, тем временем, уже заходит о вакцинации детей.

Так, часть врачебного сообщества «настаивает на введении детской вакцинации уже в начале 2022 года».

Потому что зачастую дети являются переносчиками вируса от больного к здоровому. Плюс, если все окружение будет вакцинировано, неплохо бы защитить и ребенка.

При этом, противники «детской вакцинации» настаивают: препарат не прошел все исследования, и ставить его детям просто опасно. Интересно мнение на этот счет Анатолия Альтштейна, главного научного сотрудника Центра им. Н.Ф.Гамалеи, который утверждает, что детей прививать надо, даже несмотря на то, что они «практически не болеют»:

– Детскую вакцину от коронавируса, думаю, скоро зарегистрируют. Всё будет зависеть от окончания испытаний. В США уже приступили к вакцинации подростков, – отметил он.

Мнение бийчан по вопросу спасительных укольчиков для отпрысков практически единодушно: ставить их они не хотят.

– Так надоели с этой вакциной! Сама лежала в ковидном госпитале, так там практически все лежат после прививки. Причём, в тяжелом состоянии. Как хорошо, что я не поставила это «чудо».

– Своему ребёнку я 100% не поставлю. Пусть правительство испытывает на своих детях и внуках. Когда они уже успокоятся!

– Какой родитель даст своего ребёнка на опыты…

– О нет! У моей дочери был ковид, четыре дня температура 40, дышать трудно. Лекарства не купишь, очень дорогие, и врагу не пожелать такого! Месяц болела, три раза брали мазки и все положительные!

– У меня подруга педиатр, и она говорит – ни за что не поставлю ребёнку своему прививку.

Тем не менее, кто-то из комментаторов в группе bsk.22.incident отметил – желающие всегда найдутся.

– К сожалению, желающие найдутся. И от безысходности пойдут, лишь бы иллюзию свободы получить.

Минздрав Алтайского края дополнительно развернул 200 коек в ковид-госпиталях

18:16, 01.11.2021 711

Бийский рабочий