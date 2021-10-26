Бийск: Не только тунеядцы: в Бийске повысилась смертность от употребления алкоголя

0

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Бийске зафиксировали участившиеся случаи отравления этиловым спиртом

По данным управления, в 2021 году смертность от некачественного алкоголя увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим.

– При отравлении этанолом развивается гликогенолиз, характерны тошнота, рвота и дегидратация. Типичен дефицит тиамина, обусловленный нарушением всасывания. При обычном отравлении (алкогольное опьянение) этанол затрудняет сенсорные восприятия, понижает внимание, ослабляет память, – предупреждают эксперты.

Если употреблять спирт постоянно, может возникнуть острое хроническое отравление, что в скором времени приводит к смерти человека. Но это не означает – пострадать могут только постоянные выпивоху. На малопьющего человека может сильно повлиять некоторое количество такого спиртного, а на ребенка – всего одна ложка.

– Эффект дозы этанола зависит от регулярности его приема внутрь. Для ребенка серьезную опасность представляет всего один глоток алкогольных напитков.В некоторых случаях, когда количество принятого алкоголя слишком велико, угнетается дыхательный центр мозга, дыхание становится поверхностным, пульс учащается, артериальное давление снижается, – описывают симптомы в алтайском Роспотребнадзоре.

За 9 месяцев 2021 года в городе Бийске зарегистрировано 11 случаев острого отравления этиловым спиртом, 5 из которых со смертельным исходом. В том же периоде 2020 года острых отравлений этиловым спиртом зарегистрировано 13 случаев с 1 летальным исходом.

Кстати, у соседей из «второго Алтая» проблема стоит не менее остро. В Республике Алтай за шесть месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 140 отравлений химической этиологии. 52 человека в результате погибли, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Мама с папой пьют: кто чаще всего становится «клиентом» Бийского наркодиспансера

15:17, 08.02.2021 4574

Бийский рабочий