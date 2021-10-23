Бийск: Не надо комиксов и блогов: школьников Алтайского края готовят к сочинению ЕГЭ

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При подготовке к итоговому сочинению по литературе выпускнику нужно проявить не только мастерство слова, но и общий кругозор

Алексей Федоров, эксперт комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по литературе, доктор филологических наук, обсудил со школьниками аспекты подготовки к итоговому сочинению по литературе. Он пояснил, что конечно же, ученик может ссылаться как на примеры из жизни, так и произведения других видов искусства. Но это не освобождает его от необходимости опираться в работе на литературный материал.

Обращение к школьной классике в сочинении также не будет являться достоинством или недостатком.

Потому что она часто становится палочкой-выручалочкой, и ни в коем случае не говорит об узости кругозора ученика. А вот пользы в «чтении» популярных нынче комиксов манга и просмотре блогов – пользы для выпускника почти никакой.

– Манга и комиксы – это не литературные произведения, а произведения визуального искусства, – уверен эксперт. – Опереться на них в сочинении можно, но это обязательно должно быть подкреплено литературным произведением. А вот опираться на популярные блоги не рекомендуется, так как информация в них может быть удалена, и проверяющий не сможет найти приведенный для иллюстрации текст.

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13:44, 06.06.2021 18816

Бийский рабочий