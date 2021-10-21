Бийск: Не надо стесняться: в Алтайском крае обсудили доступную среду для инвалидов

0

В ходе прямого эфира в социальных сетях, министр соцзащиты Алтайского края ответила на самые важные вопросы

Большинство из них касались доступной среды для маломобильных жителей Алтайского края.

– Доступная среда – это не только для инвалидов и пожилых, – уточнила Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края. – Это про всех нас. Мы живем в обществе: где мама с коляской, пожилой человек, дети, должны безопасно передвигаться по городу.

В нашем регионе проживает 179 тысяч людей с инвалидностью. Из них 11 тысяч – дети-инвалиды. То есть почти 8% от жителей Алтайского края. Только в 2021 году инвалидность была установлена у 29,5 взрослых граждан и почти 4000 детей присвоен статус «ребенок-инвалид». Не только Министерство социальной защиты Алтайского края занимается их вопросами, но и Минтранспорта, здравоохранения, образования.

Не для Гоши, а для «галочки». Как бийчанка борется за права ребенка-инвалида

07:50, 07.09.2021 2795

Программа «Доступная среда» реализуется в Алтайском крае с 2014 года. За весь период на ее реализацию направлено более 3 млрд рублей. Основная составляющая – Фонд социального страхования, который выдает средства технической реабилитации. В Алтайском крае в соответствие к требованиям для маломобильных граждан приведены 4900 объектов. Из них в Бийске – 218. Ознакомиться с ними можно на портале «Жить вместе».

Около 150 тысяч человек в Алтайском крае обеспечены протезами. В 2019 году для людей, у которых есть проблемы со слухом, были созданы три диспетчерские службы. Они работают в Барнауле, Бийске и Славгороде.

А вот устранение проблем для инвалидов в отношении доступности транспорта – болезненный вопрос для всех муниципалитетов.

– Еще 10 лет назад эта проблема только начинала подниматься, на сегодняшний день в каждом городе утверждена дорожная карта. В Алтайском крае адаптирована 191 единица транспорта, из них в Барнауле ­– 189. В Бийске работает только социальное такси, – пояснила Наталья Владимировна. – Естественно, это не покрывает все потребности, с учетом того, сколько у нас людей с ограниченными возможностями. Но планы на будущее есть, в том числе, у автотранспортных предприятий.

Напомним, что размер социальной пенсии в Алтайском крае на ребенка-инвалида составляет более 13 тысяч рублей.

На инвалидов первой группы ­ – 11 тысяч рублей, второй – 5,5 тысяч рублей, инвалиды третьей группы – около 5 тысяч рублей.

Пенсия по уходу за ребенком-инвалидом составляет 16 тысяч рублей.

Наталья Оськина призвала тех, кому необходима помощь, не молчать об этом.

– Я хочу, чтобы нас тоже правильно поняли. В каждую дверь не постучишься, все зависит от запроса. Но если вы оставите заявку, сообщите о своей проблеме, то мы, конечно же, на нее отреагируем. Поэтому, не надо стесняться.

Бийский рабочий