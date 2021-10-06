Бийск: Не верится: что бийчане думают о прогнозируемом повышении зарплат

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Оказалось, что в «светлое будущее» верят немногие.

В Министерстве экономики и развития назвали регионы, где ожидается наибольший рост зарплат, как в 2021 году, так и в последующие. Так, по итогам этого года зарплаты должны вырасти в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области.

А вот, что касается Алтайского края, то по прогнозам специалистов в нашем регионе зарплата вырастет только через 2 — 3 года, то есть к 2024.

Через три года: в Алтайском крае прогнозируют резкий рост зарплат к 2024 году

15:08, 04.10.2021 823

Журналисты «Бийского телевидения» вышли на улицы города и спросили бийчан, ждут ли они повышения зарплат и верят ли в то, что это действительно произойдет. Оказалось, что в «светлое будущее» верят немногие.

Горожане отмечают, что прибавка к зарплате нужна, так как цены и тарифы растут. Однако в то, что денег действительно прибавится, почти никто не верит.

— То, что прогнозируют- это одно, а действительность у нас другая. Я думаю, что зарплаты у нас не повысят. Их не с чего повышать. Нас давят налогами, закупочными ценами. Откуда повысить зарплату? Неоткуда. Я думаю, что предприниматели может и готовы повысить людям зарплату, но просто на это нет средств, — предположила одна из опрошенных бийчан.

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Бийский рабочий