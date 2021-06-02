Бийск: Не без нарушений: в Бийске прошла проверка работы индустрии развлечений

Самолёт Фото: pixabay.com С 10 июня также возобновят перелеты в заграницу из аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Венгрией, Хорватией, Маврикием, Австрией, Люксембургом и Ливаном, а также чартерное –...