Бийск: Не без нарушений: в Бийске прошла проверка работы индустрии развлечений
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Карусель с Петровского бульвара попросили убрать – она установлена незаконно
В Бийске вчера прошла масштабная проверка детских аттракционов. Специальная комиссия, в которую вошли представители структурных подразделений администрации города, проверила законность и координаты места установки батутов и каруселей, соответствие их заявленным параметрам. В ходе рейда у членов комиссии возникло немало вопросов к индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере индустрии развлечений. Проверка будет продолжена.
Есть «нелегалы»: в Бийске проверили ИП с аттракционами и батутами
17:14, 01.06.2021 791