Бийск: Не разбогатели: жители Алтая остаются на последнем месте в СФО по уровню зарплат

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Наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях

Новосибирскстат опубликовал данные по уровню заработной платы в регионах Сибирского федерального округа за первый квартал. Среднемесячная зарплата в Сибирском федеральном округе в первом квартале 2021 года составила 44 117 рублей.

Наиболее высокий уровень зарплаты отметили в Красноярском крае – 54 216 рублей, Иркутской области – 49 631 рубль, Томской области – 46 452 рубля. Меньше всех получают жители Алтайского края – 29 562 рубля. Республика Алтай демонстрирует несколько лучшие показатели – там средняя зарплата 35 622 рубля, на третьем месте омичи, которые зарабатывают в среднем по 37 749 рублей.

Средняя зарплата в Новосибирской области с января по март составила 40 280 рублей – регион стал седьмым среди субъектов СФО по уровню дохода.

Напомним, Новосибирскстат учитывает начисленную заработную плату, до выплаты подоходного налога.

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Бийский рабочий