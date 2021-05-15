Бийск: Не дом, а скворечник: в Бийске обсудили, как привести город к единому стилю

1

Вопрос о том, что Бийск должен быть приведен к более разнообразному с одной стороны, и в то же время – единому стилю, поднимался не раз.

а положительным примером далеко ходить не приходиться, можно равнять на краевую столицу, где стремятся к цветовой гармонии и отсутствию неэстетичных объектов, по крайней мере, на красных улицах города.

По словам Инны Шарабариной, начальника отдела архитектуры и градостроительства Бийска, наукоград, с введением новых домов и реконструкцией старых, будет преображаться:

– Мы пытаемся привести город к единому стилю. Например, один из девятиэтажных домов долевого строительства в 23-ем микрорайоне уже стал отличаться от других. Причем, изначально, когда на него подавалась проектно-сметная документация, фасад был заявлен одного цвета, как мы привыкли. Неплохо выглядит многоквартирный жилой дом возле Коммунального моста. Много было положительных отзывов от жителей девятиэтажного жилого дома по ул.Стахановской. В проекте строительства сразу было заложено остекление балконов: то есть ни «кто во что горазд», а утвержденное оформление. Люди к нам теперь обращаются с тем, что им тоже важно сделать акцент и на внешнем виде дома. Так, по ул.Васильева планируется ремонт фасадной части жилого дома, и жильцы предлагают сделать его не серым, а интересным. И конечно – мы за!

Вполне возможно, что выбранного домом-основоположником оформления, будут придерживаться и другие строения по этой улице. Как отметила начальник архитектуры, сложнее всего дела обстоят с остеклением болконов в домах, где уже давно живут люди.

– Если получается, то всегда просим выполнить балкон в таком стиле, который выбирает большинство жителей этого дома, – говорит Инна Шарабарина. – Недавно введены в эксплуатацию новые дома на ул.Социалистической, соответственно, когда люди пойдут к нам получать разрешение на остекление балконов, мы сразу предложим подготовленный паспорт фасада жилого дома. Будем стараться, рекомендовать придерживаться его. Чтобы дом выглядел цивилизованно, а не как «скворечник».

Маргарита Карпова, председатель Общественной палаты Бийска согласилась, что проблема для Бийска не нова. И выстроить единую концепцию не то что города – одного дома, очень непросто.

– Я помню, что мы ездили в рейды по приемке нового жилья, и уже тогда говорили, что остекление балконов должно быть единым, потому что кто во что горазд. Приехали на новый дом, пятиэтажку в районе Политехнического института. Не помню, какой там был единый цвет, допустим, синий: и все постарались сделать балконы в тон. Так нет, один взял и сделал красный, причем посреди дома. Тогда нам объяснили, что если дом делают сразу с остеклением балконов, идет удорожание проекта. И не все на это согласны.

Но все же хотелось бы, чтобы город с 300-летней историей имел свою изюминку и определенный стиль. Пока его, к сожалению, нет.

На своей половине: почему дома на два хозяина в Бийске заметны издалека

11:15, 06.05.2020 11114

Бийский рабочий