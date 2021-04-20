Бийск: Названо предприятие, которое может стать новым регоператором Бийской зоны

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Конкурсная комиссия определила лидера в борьбе за право стать регоператором по обращению с ТКО.

По результатам второго этапа оценки и сопоставления заявок, первую позицию заняло бийское ООО «Спецобслуживание плюс», которое контролирует мусорный полигон. Однако, как уточнили «Банкфаксу» в Минстрое Алтайского края, пока преждевременно считать компанию победителем: окончательное решение краевая комиссия примет только к концу текущей недели.

15 апреля комиссия рассмотрела три заявки от компаний, которые хотели участвовать во втором этапе оценки. Это были три фирмы «Спецтранс», «Спецобслуживание — Центральное» (действующий регоператор Бийской зоны) и «Спецобслуживание плюс». 15 апреля комиссия отклонила заявку «Спецтранса», так как указанное предложение не соответствовало требованиям конкурсной документации. В итоге во втором этапе сошлись давние соперники «Спецобслуживание — Центральное» и «Спецобслуживание плюс».

Интересно, что в ходе второго этапа оба предприятия снизили стоимость своих услуг. Изначально «Спецобслуживание плюс» просило за свои услуги 4,2 млрд рублей, но на втором этапе было согласно на 2,4 млрд рублей. «Спецобслуживание — Центральное» снизило стоимость с изначально заявленных 3,1 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. Исходя из этого, заявке «Спецобслуживания плюс» был присвоен первый номер.

Окончательное решение по выбору регоператора для работы в Бийской зоне вынесет Минстрой Алтайского края – до конца текущей недели.

ТКО – КГО: к полноценному раздельному сбору мусора бийчане еще не готовы

09:22, 15.04.2021 1419

Бийский рабочий