Бийск: Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в Алтайском крае

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Эксперты Авито Авто составили топ наиболее популярных кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2021 года.

По данным сервиса, по итогам первых трех месяцев года самой востребованной на вторичном авторынке Алтайского края моделью в этом сегменте стала ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 128 000 рублей. На долю этой модели пришлось 11,58% от всех продаж автомобилей SUV в I квартале.

На второй позиции – Toyota RAV4 со средней ценой 720 000 рублей (-5,3% за год). На третьей строчке – Chevrolet Niva, средняя цена подержанных автомобилей этой модели за год выросла на 12,2% и составила в I квартале 313 000 рублей.

В топ-5 наиболее востребованных на вторичном авторынке моделей кроссоверов и внедорожников также вошли Nissan X-Trail (средняя цена – 595 000 рублей, динамика средней цены за год – -9,2%) и Lexus RX (средняя цена – 905 000 рублей, динамика средней цены за год – +11,3%).

По итогам первых трех месяцев 2021 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке Алтайского края выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 580 000 рублей.

В целом по России, по данным Авито Авто, кроссоверы и внедорожники в I квартале 2021 года также прибавили в цене на вторичном авторынке: средняя стоимость автомобилей сегмента SUV составила 730 000 рублей. Это на 14,4% больше, чем в I квартале 2020 года, и на 5,3% больше по сравнению с IV кварталом прошлого года.

Бийский рабочий