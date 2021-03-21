Бийск: Насыщаемся витаминами: 5 рецептов интересных весенних блюд

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«БР» собрал пять необычных рецептов на весну, которыми можно разнообразить привычное меню.
С приходом весеннего тепла и солнца в свой рацион хочется добавить больше свежести и ярких красок. Да и недостаток витаминов дает о себе знать. Превозмочь плохое самочувствие. зарядится энергией и новыми силами могут помочь яркие овощные блюда.
Цитрусовый салат
Сочный и яркий витаминный салат с необычными ингредиентами станет настоящей витаминной бомбой вашего рациона. В него входят сразу четыре вида цитрусовых. Хотя по желанию, конечно, можно регулировать его состав.
Ингредиенты:
- Мандарины — 3 шт
- Грейпфрут — 1/2 шт
- Лимон — 1/4 шт
- Апельсин — 1/2 шт
- Сыр фета -100 г
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Смесь перцев,соль — по вкусу
- Кунжут — 1 ч. л.
- Листья салата или салатный микс
Основой блюда станет салатный микс, его выкладываем в тарелку и приступаем к подготовке остальных ингредиентов. Цитрусовые лучше очистить от пленок и нарезать на кубики среднего размера. Перенести в листья мякоть фруктов, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом. Нарезать фету и добавить в салат.
Лосось со спаржей
Спаржа весной особенно вкусная и свежая. Этот ранний овощ наполнен витаминами группы В, фолиевой кислотой, витаминами С и К, а также массой микроэлементов. Приготовив спаржу с лососем щадящим способом, можно сохранить большую часть витаминов, содержащихся в продуктах. Кроме того, такое блюдо будет диетическим.
Ингредиенты:
- Спаржа — 450 г
- Вода — 1 стакан
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Филе лосося толщиной 2,5 см — 4 шт. (по 180 г)
- Сухое белое вино — 1/2 стакана
- Масло сливочное — 3 ст. л.
Спаржу промыть и срезать грубые концы. В большой глубокой сковороде, залить спаржу водой с 1/4 чайной ложки соли. Филе лосося без шкурки посыпать со всех сторон солью и перцем.
Выложить рыбу на спаржу и поставить сковороду на сильный огонь. Довести блюдо до кипения, уменьшить огонь до среднего, накрыть сковороду крышкой и готовить лосося со спаржей около 8 минут.
Переложить блюдо, а в сковороду добавить вино. На среднем огне уварите жидкость в течение 5 минут. Выключите плиту и добавьте в сковороду сливочное масло. Посолите и поперчите соус по вкусу. Полейте этим соусом рыбу и спаржу.
Весенний салат со щавелем
Ингредиенты:
- шпинат – 500 гр
- щавель – 200 гр
- зеленый лук – 100 гр
- молодые стебли чеснока – 2-3 шт
- яйцо вареное – 2 шт
- оливки — 3-4 штуки
- сок лимона – 1 ст. ложка
- растительное масло – 2-3 ст. ложки
- молотый красный перец – щепотка
- соль – по вкусу
Шпинат и щавель перебрать, удалить попорченные листья, срезать грубый стебелек и тщательно промыть вначале в миске, а потом под проточной водой. Дать стечь воде, по необходимости обсушить полотенцем. Затем мелко порезать.
Нарезать мелко зеленый лук и молодые стебли чеснока (если молодых нет, уберите этот ингредиент).
Одно яйцо порезать соломкой и добавить его в общую массу. Другое порезать для украшения, либо такой же соломкой, либо кружочками, либо четвертинками.
Салат посолить и поперчить, перемешать. Смешать оливковое масло и лимонный сок, и полить заправкой салатную массу. Перемешать и дать настояться 10 минут.
Крем-суп из цветной капусты и сельдерея
Ингредиенты:
- Вода — 1,5 л
- Цветная капуста — 250 г
- Стебли сельдерея — 200 г
- Картошка — 2 шт.
- Сливки — 200 мл
- Укроп — 0,5 пучка
- Сухарики из белого или черного хлеба — 100 г
- Сок лимона — 1 столовая ложка
- Сливочное масло — 2 столовые ложки
- Соль, перец по вкусу
Цветную капусту нарежьте кусочками и поставьте вариться. Картошку порежьте кубиками и добавьте к цветной капусте.
Пока картошка и капуста варятся, растопите сливочное масло на сковороде. Стебли сельдерея мелко порежьте. Положите сельдерей на сковородку и тушите под крышкой до мягкости.
Добавьте сельдерей в кастрюлю и варите все еще минут 10. Овощной бульон после варки необходимо слить в отдельную емкость.
Овощи в кастрюле смешайте при помощи погружного блендера.Добавьте в овощную массу сливки и еще раз взбейте блендером, если крем-суп получился сильно густой. Разбавьте суп овощным бульоном, посолите и поперчите.
Подавайте крем-суп из сельдерея и цветной капусты с сухариками белого или черного хлеба, укропом и соком лимоном.
Салат с жареным адыгейским сыром и помидорами
Ингредиенты:
- Помидоры черри — 200 гр.
- Адыгейский сыр — 100гр.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубч.
- Салат-латук — 30 гр.
- Укроп — по вкусу
- Сливочное масло — 1 ст.л
- Растительное масло — 2 ст.л
- Соль, перец черный молотый, паприка — по вкусу
Помидоры разрезать пополам. У болгарского перца удалить плодоножку и семена. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Зелень укропа мелко порубить. Листья салата порвать руками.
В салатнике соединить овощи и зелень, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и перемешать.
Адыгейский сыр нарезать пластинками или кубиками .На сковороде разогреть сливочное масло, добавить чеснок и специи и обжарить в течение 30 секунд. Выложить в сковороду кусочки сыра и жарить около 4 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
На блюдо выложить салат, а в центр — обжаренный сыр.
Вместо лимонов: готовим напитки для поддержки иммунитета
18:14, 11.04.2020 1953