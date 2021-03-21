Бийск: Насыщаемся витаминами: 5 рецептов интересных весенних блюд

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«БР» собрал пять необычных рецептов на весну, которыми можно разнообразить привычное меню.

С приходом весеннего тепла и солнца в свой рацион хочется добавить больше свежести и ярких красок. Да и недостаток витаминов дает о себе знать. Превозмочь плохое самочувствие. зарядится энергией и новыми силами могут помочь яркие овощные блюда.

Цитрусовый салат

Сочный и яркий витаминный салат с необычными ингредиентами станет настоящей витаминной бомбой вашего рациона. В него входят сразу четыре вида цитрусовых. Хотя по желанию, конечно, можно регулировать его состав.

Ингредиенты:

Мандарины — 3 шт

Грейпфрут — 1/2 шт

Лимон — 1/4 шт

Апельсин — 1/2 шт

Сыр фета -100 г

Масло оливковое — 1 ст. л.

Смесь перцев,соль — по вкусу

Кунжут — 1 ч. л.

Листья салата или салатный микс

Основой блюда станет салатный микс, его выкладываем в тарелку и приступаем к подготовке остальных ингредиентов. Цитрусовые лучше очистить от пленок и нарезать на кубики среднего размера. Перенести в листья мякоть фруктов, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом. Нарезать фету и добавить в салат.

Лосось со спаржей

Спаржа весной особенно вкусная и свежая. Этот ранний овощ наполнен витаминами группы В, фолиевой кислотой, витаминами С и К, а также массой микроэлементов. Приготовив спаржу с лососем щадящим способом, можно сохранить большую часть витаминов, содержащихся в продуктах. Кроме того, такое блюдо будет диетическим.

Ингредиенты:

Спаржа — 450 г

Вода — 1 стакан

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Филе лосося толщиной 2,5 см — 4 шт. (по 180 г)

Сухое белое вино — 1/2 стакана

Масло сливочное — 3 ст. л.

Спаржу промыть и срезать грубые концы. В большой глубокой сковороде, залить спаржу водой с 1/4 чайной ложки соли. Филе лосося без шкурки посыпать со всех сторон солью и перцем.

Выложить рыбу на спаржу и поставить сковороду на сильный огонь. Довести блюдо до кипения, уменьшить огонь до среднего, накрыть сковороду крышкой и готовить лосося со спаржей около 8 минут.

Переложить блюдо, а в сковороду добавить вино. На среднем огне уварите жидкость в течение 5 минут. Выключите плиту и добавьте в сковороду сливочное масло. Посолите и поперчите соус по вкусу. Полейте этим соусом рыбу и спаржу.

Весенний салат со щавелем

Ингредиенты:

шпинат – 500 гр

щавель – 200 гр

зеленый лук – 100 гр

молодые стебли чеснока – 2-3 шт

яйцо вареное – 2 шт

оливки — 3-4 штуки

сок лимона – 1 ст. ложка

растительное масло – 2-3 ст. ложки

молотый красный перец – щепотка

соль – по вкусу

Шпинат и щавель перебрать, удалить попорченные листья, срезать грубый стебелек и тщательно промыть вначале в миске, а потом под проточной водой. Дать стечь воде, по необходимости обсушить полотенцем. Затем мелко порезать.

Нарезать мелко зеленый лук и молодые стебли чеснока (если молодых нет, уберите этот ингредиент).

Одно яйцо порезать соломкой и добавить его в общую массу. Другое порезать для украшения, либо такой же соломкой, либо кружочками, либо четвертинками.

Салат посолить и поперчить, перемешать. Смешать оливковое масло и лимонный сок, и полить заправкой салатную массу. Перемешать и дать настояться 10 минут.

Крем-суп из цветной капусты и сельдерея

Ингредиенты:

Вода — 1,5 л

Цветная капуста — 250 г

Стебли сельдерея — 200 г

Картошка — 2 шт.

Сливки — 200 мл

Укроп — 0,5 пучка

Сухарики из белого или черного хлеба — 100 г

Сок лимона — 1 столовая ложка

Сливочное масло — 2 столовые ложки

Соль, перец по вкусу

Цветную капусту нарежьте кусочками и поставьте вариться. Картошку порежьте кубиками и добавьте к цветной капусте.

Пока картошка и капуста варятся, растопите сливочное масло на сковороде. Стебли сельдерея мелко порежьте. Положите сельдерей на сковородку и тушите под крышкой до мягкости.

Добавьте сельдерей в кастрюлю и варите все еще минут 10. Овощной бульон после варки необходимо слить в отдельную емкость.

Овощи в кастрюле смешайте при помощи погружного блендера.Добавьте в овощную массу сливки и еще раз взбейте блендером, если крем-суп получился сильно густой. Разбавьте суп овощным бульоном, посолите и поперчите.

Подавайте крем-суп из сельдерея и цветной капусты с сухариками белого или черного хлеба, укропом и соком лимоном.

Салат с жареным адыгейским сыром и помидорами

Ингредиенты:

Помидоры черри — 200 гр.

Адыгейский сыр — 100гр.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубч.

Салат-латук — 30 гр.

Укроп — по вкусу

Сливочное масло — 1 ст.л

Растительное масло — 2 ст.л

Соль, перец черный молотый, паприка — по вкусу

Помидоры разрезать пополам. У болгарского перца удалить плодоножку и семена. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Зелень укропа мелко порубить. Листья салата порвать руками.

В салатнике соединить овощи и зелень, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и перемешать.

Адыгейский сыр нарезать пластинками или кубиками .На сковороде разогреть сливочное масло, добавить чеснок и специи и обжарить в течение 30 секунд. Выложить в сковороду кусочки сыра и жарить около 4 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

На блюдо выложить салат, а в центр — обжаренный сыр.

Вместо лимонов: готовим напитки для поддержки иммунитета

18:14, 11.04.2020 1953

Бийский рабочий