Бийск: Настоящая весна: на Алтай прилетели грачи

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С прилетом грачей связаны много народных примет.

Местные жители села Заковряшино Крутихинского района заметили прилетевших грачей. Фотографиями птиц они поделились в группе «Усынови заказник». Сообщается, что первых птиц в селе заметили 16 марта.

Интересно, что 17 марта издавна отмечался народный праздник Герасим Грачевник. Предки знали, в этот день грачи обычно возвращаются из теплых стран. Грачей считали одной из самых «вещих» птиц и с этим пернатым гостем ждали множество грядущих погодных явлений.

Весенние приметы про грачей могли сулить слишком дождливое либо жаркое, засушливое лето, отличный урожай или недород. Например, если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней.

Герасим Грачевник: народные приметы на 17 марта

07:02, 17.03.2021 557

Бийский рабочий