ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Наш уже семь лет: как бийчане встречали присоединение Крыма

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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16 марта, исполняется семь лет со дня проведения референдума о статусе Крыма.

С «крымской весны» прошло семь лет.

16 марта 2014 года на референдуме в Крыму 95 процентов жителей полуострова высказались о выходе из состава Украины и за присоединение к России. Этому предшествовали Майдан, массовые беспорядки, акции «Правого Сектора», стычки на национальной почве и взаимные упреки. Происходящее на Украине массово отражалось в СМИ, а потому даже теми, у кого родных на Украине не было, воспринимались события, происходящие там, болезненно, но с интересом.

Наш уже семь лет: как бийчане встречали присоединение Крыма1

Вообще, стоит отметить, что события в Крыму в тот период воспринимались особенно. Страна находилась на патриотическом подъеме после Олимпиады в Сочи, и еще не грянул кризис. Референдум в Крыму в России воспринимался на ура, особенно людьми старшего поколения. Позже последовали «импортозамещение» и футболки с «вежливыми людьми». А по стране прокатилась волна митингов в поддержку Крыма.

В Бийске такой митинг собрал около двух тысяч человек — ветеранов, сотрудников городских предприятий, общественников, студентов и, конечно, представителей политических партий. В стороне не осталась ни одна из них.

Петровский бульвар пестрил плакатами, флагами и транспарантами – «Русские своих не бросают», «Экстремизм не пройдет», «Россия и Украина – сестры навек», «Крым – Бийск с вами!»…

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Шквал аплодисментов собрала речь казачьего атамана

«Били эту фашистскую сволочь и дальше бить будем! Забыли, как русские за своих вступаться умеют? Напомним! Мы до Лиссабона на танках шли!»

Наш уже семь лет: как бийчане встречали присоединение Крыма44

О фашизме в тот день вообще говорили много. Вот и Лидия Громогласова, на тот момент — глава города, отметила в своей речи:

«Мы помним, что такое фашизм, каждой своей клеточкой. Общая беда объединила сегодня всю Россию, все партии – мы сегодня вместе и мы поддерживаем политику нашего президента. Мы всегда были той объединяющей народы силой, которая помогала выстоять в годы военного лихолетья и пережить трудности экономического развития. И наши духовные устремления, независимо от времени и политического курса, всегда были нацелены на объединение и помощь другим братским народам».

Наш уже семь лет: как бийчане встречали присоединение Крыма45

Кстати, когда Крым уже стал наш, в мэрии среди сотрудников даже объявили добровольный сбор средств на строительство Керченского моста.

Бийский рабочий

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