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Алтайский край

Бийск: Насортировали: в Бийске у пункта приема вторичного сырья образовалась свалка

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

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Горожане устроили свалку возле контейнера для раздельного сбора мусора.

Возле пункта приема вторичного сырья на Зеленом клине образовалась огромная куча мусора. Внимание на это в соцсетях обратили подписчики сообщества «Инцидент Бийск».

— Свинство людей уже не знает границ. На Зеленом клине стоит здание ,предназначенное для сбора пластиковых бутылок, лампочек, сломаных градусников и тому подобного. Эти все накопления вывозятся раз в месяц. Хочу обратится к людям: сартируя дома мусор, для того, наверное, что бы сделать нашу планету чище (ведь пластик загрезняет почву) идете и устраиваете свалку, — написал автор поста.

Насортировали: в Бийске у пункта приема вторичного сырья образовалась свалка 1

Местный житель отмечает, что рядом с так называем пунктом сбора вторичного сырья расположена школа и жилые дома.

— Весь мир борется за чистоту планеты, а вы под лозунгом «Какой я молодец, я сортирую мусор, посмотрите на меня» берете и наваливаете кучу. Ведь видите, что бак полон и всё равно кидаете. Просто отвратительно! Будьте людьми, а не свиньями, — написал бийчанин.

Стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто не разделил точку зрения возмещенных.

— Давайте фантазировать: собрал человек мусор, несёт его такой, с мыслю, что все хорошо сейчас сделает. Приходит до мусорки, а там битком. И чё? Сожрать его что-ли? Или квартал оббежать в поисках другой, — написал один из подписчиков сообщества.

Символично, что на самом киоске написано: «Чистый город начинается с тебя!», а сам он, как отмечают горожане уже давно стоит заброшенным и закрытым, мусор можно оставить лишь в контейнере, стоящем рядом. 

Бийский рабочий

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