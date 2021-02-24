Бийск: Насортировали: в Бийске у пункта приема вторичного сырья образовалась свалка

12

Горожане устроили свалку возле контейнера для раздельного сбора мусора.

Возле пункта приема вторичного сырья на Зеленом клине образовалась огромная куча мусора. Внимание на это в соцсетях обратили подписчики сообщества «Инцидент Бийск».

— Свинство людей уже не знает границ. На Зеленом клине стоит здание ,предназначенное для сбора пластиковых бутылок, лампочек, сломаных градусников и тому подобного. Эти все накопления вывозятся раз в месяц. Хочу обратится к людям: сартируя дома мусор, для того, наверное, что бы сделать нашу планету чище (ведь пластик загрезняет почву) идете и устраиваете свалку, — написал автор поста.

Местный житель отмечает, что рядом с так называем пунктом сбора вторичного сырья расположена школа и жилые дома.

— Весь мир борется за чистоту планеты, а вы под лозунгом «Какой я молодец, я сортирую мусор, посмотрите на меня» берете и наваливаете кучу. Ведь видите, что бак полон и всё равно кидаете. Просто отвратительно! Будьте людьми, а не свиньями, — написал бийчанин.

Стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто не разделил точку зрения возмещенных.

— Давайте фантазировать: собрал человек мусор, несёт его такой, с мыслю, что все хорошо сейчас сделает. Приходит до мусорки, а там битком. И чё? Сожрать его что-ли? Или квартал оббежать в поисках другой, — написал один из подписчиков сообщества.

Символично, что на самом киоске написано: «Чистый город начинается с тебя!», а сам он, как отмечают горожане уже давно стоит заброшенным и закрытым, мусор можно оставить лишь в контейнере, стоящем рядом.

Бийский рабочий