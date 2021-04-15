Бийск: Нараздавали: бийчане нанесли ущерб интернет-провайдеру на 23 млн рублей

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Неизвестные заключали договора на предоставление доступа к сети интернет с одним из крупных провайдеров.

Как предварительно удалось установить, неизвестные заключали договора на предоставление доступа к сети Интернет с одним из крупных провайдеров. Затем, нарушая условия соглашения, раздавали трафик третьим лицам. Другими словами — имея необходимое оборудование, злоумышленники сами выступали в качестве поставщика услуг.

Предлагали жителям Бийска и Бийского района возможность подключения к Интернету, оформляли документацию и получали от них ежемесячные платежи. Таким образом, за семь лет работы нелегальных предпринимателей ущерб, нанесенный непосредственному провайдеру, составил порядка 23 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители совместно с коллегами из ФСБ и

бойцами Росгвардии провели обыски в домах двух граждан, возможно причастных к совершению преступления. В жилищах было обнаружено и изъято сетевое оборудование, компьютеры, мачты со спутниковыми антеннами. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, организовавшие незаконные бизнес.

В Алтайском крае осудили членов группы, «одобрявших» кредиты россиянам

15:47, 14.04.2021 318

Бийский рабочий