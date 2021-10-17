Бийск: Нарушителей на Чуйском тракте ГИБДД Алтайского края ловит при помощи дронов

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Наблюдение за водителями осуществляют с использованием квадрокоптеров и беспилотников

Очередное профилактическое мероприятие провело подразделение отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю и краевого​ МЧС, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Мероприятие проводилось на участке дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Тальменском районе. С помощью квадрокоптеров и беспилотников сотрудники полиции могут фиксировать нарушения ПДД в радиусе нескольких километров.

— На первом этапе фиксируется выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, после чего оператор квадрокоптера (беспилотника) сохраняет видеозапись на жестком диске. Инспекторы останавливают автомобиль и показывают водителю запись совершенного им нарушения. Это видео впоследствии приобщается к делу об административном правонарушении как доказательство нарушения ПДД, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказывают сотрудники ГИБДД, выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной совершения ДТП, при которых участники аварии получают самые тяжелые травмы. За такое нарушение могут лишить прав управления автомобилем на полгода или назначат штраф в размере 5 тыс.​ рублей.

В Госавтоинспекции региона особо обращают внимание водителей на соблюдение ПДД и «правильное прогнозирование дорожной ситуации» — это поможет спасти жизни и здоровье людей.

ГИБДД Бийска просит пешеходов в темное время быть «заметнее»

17:42, 09.10.2021 741

Бийский рабочий