Бийск: Налоги для многодетных будут пересмотрены и адаптированы под действительность

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Многодетные семьи в Алтайском крае получают несколько видов поддержки

На «прямой линии», организованной правительством нашего региона 23 ноября, жители обратились к губернатору с вопросами. Один из них касался льготы для многодетных на транспортный налог. Воспользоваться ею могут далеко не все, а только те, у кого транспорт меньше ста лошадиных сил, – говорят они. Например, у матери пятерых детей машина в 115 «лошадей», таким образом, льготу она теряет. А брать машину меньшей мощности не получится: всех надо развозить, всех надо вместить.

– Транспортный налог часто вызывает немало вопросов, – подтвердил Виктор Томенко. – Но налоговое законодательство довольно трудно реформировать: тянешь за одну ниточку, и тут же разрушаются взаимосвязи по другим вопросам.

Закон о транспортном налоге в Алтайском крае принят 20 лет назад, там определена норма для многодетных семей, действующая до сих пор: налог на машину до 100 лошадиных сил не платится.

– Были попытки пересмотреть существующие ставки, но возникает вопрос: до какой «нормы» поднимать будем? До 115? До 150 или выше лошадиных сил? Многодетные – это трое детей или пятеро? – задается вопросом губернатор. – Чтобы внести изменения в закон, необходимо проработать много направлений.

На сегодняшний день, действующими мерами поддержки в бюджете Алтайского края ежегодно предусматривается более 7 млрд рублей на поддержку многодетных семей. То есть примерно по 250 тысяч рублей в год из бюджета края осуществляется различных видов субсидий и выплат.

– Когда мы разрабатываем новые направления поддержки семей, мы учитываем, что им надо идти в магазин, заплатить такие налоги, есть другие расходы. Нам проще в мерах поддержки это учитывать и регулировать, – заявил Томенко.

Он отметил, что также большая часть средств поддержки идет по линии пенсионного фонда.

Лилия из села Первомайского Бийского района просила губернатора также уточнить, положен ли её многодетной семье земельный участок.

– Стоит объяснить, как это всё работает, – объяснил Виктор Петрович. – Как я и говорил, около 30 тысяч семей в крае – многодетные, имеющие право на принятые меры поддержки. С 2012 года и по сегодняшний день около 4,5 тысяч земельных участков было предоставлено многодетным семьям. При этом, в очереди 12 с половиной тысяч семей. В силу законодательства, землю можно предоставить только ту, которая обеспечена необходимыми коммуникациями: дорога, вода, свет и другие. За минувшее десятилетие мы готовили эти земельные участки. Объем расходов на то, чтобы инфраструктуру создать, очень большой. Денег таких ни в муниципалитетах, ни в Алтайском крае не находилось.

До 2019 года было предоставлено всего 3500 земельных участков. За последнюю пару лет – чуть больше тысячи. Позже семьям дали возможность самим выбирать земельный участок. Но все равно, решающим образом это на решение проблемы никак не повлияло. Сложная ситуация по всей стране, говорит губернатор, есть обязательства, а возможности их выполнить нет. В некоторых регионах складывается практика «замены» исполнения этого обязательства на денежные выплаты.

– Мы посмотрели практику по всем регионам и разработали проект закона, который предполагает предоставление выплаты около 200 тысяч рублей вместо участка многодетным семьям (при наличии определенных прав). Первое чтение этот закон уже прошел. При этом в Алтайском крае более 2000 семей имеют пять и более детей. Думаю, есть смысл начать с них, – заключил Виктор Томенко.

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14:14, 24.11.2021 435

Бийский рабочий