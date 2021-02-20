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Алтайский край

Бийск: Накануне 23 февраля в Алтайкрайстате подсчитали мужчин региона

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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Алтайкрайстат подготовил информацию о мужчинах Алтайского края.

23 февраля в России отметят главный мужской день в году – День защитника Отечества. В Алтайском крае на 1 января 2020 года проживает 1 млн 70 тысяч мужчин — это 46,2% общей численности населения. Из них 598,3 тысячи мужчин (55,9%) живут в городской местности, 471,7 тысячи (44,1%) — в сельской.

Средний возраст мужчин Алтайского края на начало 2020 года составил 37,99 лет, тогда как средний возраст женщин – 43,07 года.

По среднему варианту демографического прогноза в ведомстве назвали ожидаемую продолжительность жизни при рождении в 2020 году мужчин – 66,88 года, у женщин это -77,27 лет.

 

Бийский рабочий

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