Бийск: Накануне Нового года цены на икру в России поставили рекорд

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Цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за 1 килограмм

В октябре 2021 года килограмм лососевой икры в России стал стоить больше пяти тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Цена на красную икру не достигала такого уровня за всю историю наблюдений с 2000 г.

По подсчетам Росстата, красная икра подорожала почти на 30% по сравнению с показателями прошлого года. При этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. Еще в октябре 2000 года килограмм икры стоил 675 рублей.

Отмечается, что ранее в Росрыболовстве заявляли, что в конце лета и осенью после начала сезона добычи рыбы цены на красную икру будут снижаться. Однако, как и икра, красная рыба тоже подорожала. Цена килограмма лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре этого года на 16% в годовом выражении, до 845,3 руб.

Возросшие цены не отражают уровень добычи лососевых в стране. Эти показатели выросли за год почти в два раза.

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18:16, 15.10.2021 1062

Бийский рабочий