Бийск: Накануне прямой линии с Томенко жители края стали активнее задавать вопросы

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Губернатор Алтайского края ответит на вопросы жителей во вторник, 23 ноября

К понедельнику 22 ноября на Прямую линию губернатора поступило почти 3 тысячи сообщений, сообщает телеграмм канал «Ленина 59».

Жители Алтайского края чаше всего шлют Виктору Томенко вопросы касаемые ЖКХ, здравоохранения, социального обслуживания и защиты, транспорта, ремонта дорог, благоустройства, образования, сельского хозяйства и строительства.

Основная масса вопросов принята работниками кол-центра, немного меньше — через специализированный сайт. При этом накануне Прямой линии вопросы стали поступать чаще. За два первых часа работы кол-центра 22 ноября, операторы приняли 69 вопросов.

Трансляцию Прямой линии губернатора можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Бийского рабочего» 23 ноября с 17:00.

Прямая линия: какие вопросы задали жители Бийска и Барнаула губернатору Томенко

10:37, 12.11.2021 3929

Бийский рабочий