Бийск: Накануне холодов: бийские автомобилисты устремились на шиномонтажки

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Уже на следующей неделе в городе ожидается снег и минусовые температуры.

Изучив прогноз погоды автовладельцы Бийска поняли, что откладывать смену резины уже нельзя. В воскресенье 31 октября в городе ожидается дождь, а в ночь на понедельник, 1 ноября температура воздуха опустится до нуля. Можно предположить, что ранним утром на дорогах будет скользко. Кроме того, в последующие дни прогноз и вовсе обещает снег и похолодание до -9 градусов ночью.

Так что те бийчане, кто до сих пор не «переобулся», решили отправиться на шиномонтажку в последние октябрьские дни. Тем более, что они выпали на выходные.

В связи с этим в субботу, 30 октября на шиномонтажках города наблюдается скопление машин. Самые большие очереди в сервисах, которые расположенны в оживленных районах Бийска.

Если терять время в очереди в выходной день не хочется, можно поискать менее популярную шиномонтажку в Заречье или в спальных районах. Тем более, что сегодня в Бийске более 100 автосервисов предлагают услуги по замене колес. Кстати, многие из них обещают как различные вариации услуг, так и предварительную запись на смену резины.

Замена резины без дополнительных услуг займет примерно 40 минут.

Сколько стоит «переобуть» машину в Бийске

Как отмечают опытные автовладельцы, цены на замену резины несколько выросли. Многие шиномонтажки в Бийске сегодня за смену колес размера r16 просят уже больше 1500 рублей, за r12 — около 1200 рублей.

Однако, если сервисы, которые обещают «переобуть» и за 900 рублей. Но по факту цена все же может оказаться больше.

Шиномонтаж Фото: Редакция "БР"

Сэкономить на смене резины также можно, если в выбранном вами автосервисе у вас есть бонусная карта. Некоторые шиномонтажки делают хорошую скидку тем, кто оставляет летний комплект шин на хранение. Помимо шиномонтажа автовладельцы могут также заменить шины самостоятельно или воспользоваться услугами мобильных мастерских, которые приезжают персонально к клиенту за дополнительную плату.

Напомним, что накануне сезона смены резины шиномонтажки Алтайского края признали самыми дорогими в Сибири. Аналитики заявили, что в нашем регионе замена одного колеса будет стоить в среднем — 319,4 рубля.

При этом в регионе ощутимо подорожали и сами зимние шины. За комплект поддержанной резины автомобилистам в среднем придется заплатить 14 тысяч рублей. Новый комплект резины обойдется в разы дороже — в среднем 44 тысячи рублей.

Как не попасть в ДТП при первом гололеде

В Госавтоинспекции отмечают, что в период смены сезонов на дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, в такое время от водителей требуется повышенная бдительность и внимательность.

Автолюбителям рекомендуют соблюдать несложные правила:

Сменить летнюю резину на зимнюю, изменить стиль вождения с «летнего» на «зимний», при движении выбирать оптимальный скоростной режим. Соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, она должна увеличиться. Быть предельно внимательными при совершении манёвров, в том числе перестроений из ряда в ряд. Передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, вне погоды использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана максимально снижать скорость и двигаться при включённых огнях аварийной сигнализации. При непогоде по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

МЧС: в Алтайском крае 31 октября резко ухудшится погода

12:22, 30.10.2021 4437

Бийский рабочий