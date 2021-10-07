Бийск: Накануне зимы Бийску потребовалась коммунальная машина повышенной маневренности

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Парк коммунальной техники в Бийске вскоре пополнится новой машиной

Накануне зимы город закупает дорожно-коммунальную технику.

Так, автопарк муниципальной техники пополнит многофункциональная комбинированная машина повышенной маневренности МКМ-1904. К ней должно прилагаться навесное оборудование: поворотный отвал и отвал «бабочка», моющий фронтальный агрегат, пескоразбрасывающее оборудование, механические подъёмники, щётка и прочее.

За машину город заплатит 6,3 млн руб., а поставить ее должны не позже 10 декабря.

Учитывая, что машину должны доставить по адресу ул. Васильева, 81, по всей видимости, она пополнит парк дорожной службы МУП «Бийскгортранс».

Бийск получит от региона новую дорожную технику

10:14, 18.08.2021 2164

Бийский рабочий