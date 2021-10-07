ГОРНЯК22 07.10.2021
Алтайский край

Бийск: Накануне зимы Бийску потребовалась коммунальная машина повышенной маневренности

Горняк22
11 часов Ago

5

Парк коммунальной техники в Бийске вскоре пополнится новой машиной

Накануне зимы город закупает дорожно-коммунальную технику.

Так, автопарк муниципальной техники пополнит многофункциональная комбинированная машина повышенной маневренности МКМ-1904. К ней должно прилагаться навесное оборудование: поворотный отвал и отвал «бабочка», моющий фронтальный агрегат, пескоразбрасывающее оборудование, механические подъёмники, щётка и прочее.

За машину город заплатит 6,3 млн руб., а поставить ее должны не позже 10 декабря.

Учитывая, что машину должны доставить по адресу ул. Васильева, 81, по всей видимости, она пополнит парк дорожной службы МУП «Бийскгортранс».

Накануне зимы Бийску потребовалась коммунальная машина повышенной маневренности1

Бийск получит от региона новую дорожную технику

10:14, 18.08.2021 2164

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: