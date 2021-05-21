Бийск: Накажут рублем: полиция Бийска активно включилась в патрулирование лесов

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С наступлением пожароопасного периода сотрудники МУ МВД России «Бийское» регулярно обследуют лесные массивы.

Напомним, что еще 28 апреля постановлением правительства Алтайского края №144 в регионе введен особый противопожарный режим. Сейчас жителям наукограда категорически запрещено посещать леса, разводить костры и проводить работы, способные спровоцировать горение сухой травы и деревьев. Полицейские ежедневно выходят в рейды, проверяют местность, задерживают и привлекают к ответственности нарушителей.

Отметим, что за нарушение правил бийчан будут привлекать к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ. Штраф для граждан достигает 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 000 рублей, для юридических лиц — до полумиллиона.

Кроме того, стражи правопорядка проводят подворовые обходы в садовых товариществах. Информируют владельцев частных домов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также возможных последствиях за несоблюдение законодательства.

В Бийске тушили возгорание в лесной зоне квартала АБ

09:44, 16.05.2021 1842

Бийский рабочий