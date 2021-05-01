Бийск: Накроет волной: в Москве снова начался рост количества заболевших COVID-19

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В регионы волна заболеваемости может прийти через 2-3 недели.

В Роспотребнадзоре назвали напряженной ситуацию с COVID в Москве – показатели заболеваемости в городе превысили средний уровень по стране. Роспотребнадзор попросил москвичей воздержаться от посещения гостей и массовых мероприятий во время майских выходных.

По данным сайта «Стопкоронавирус», в России ситуация достаточна стабильна: выявляемость коронавируса по стране в сутки за месяц еще ни разу не превышала 9400 человек. В последнюю неделю активного роста не наблюдается.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России может усилиться к осени.

— Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации, — сказала глава ведомства.

Напоминают о необходимости соблюдать на майских праздниках противоэпидемические меры и жителям Алтайского края. Накануне Управление Роспотребнадзора по региону напомнило о масочном режиме, социальном дистанцировании, дезинфекции.

— Несмотря на то что ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, случаи заболевания продолжают регистрироваться. Кроме того, существует риск завоза мутировавших штаммов из-за рубежа, — пояснили в ведомстве.

Добавим, что профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что третья волна коронавируса в России будет не такая сильная, как раньше.

— Действительно, небольшой рост заболеваемости мы наблюдаем в Москве. Плавный рост есть. Это совпадает с тем, что творится в мире. И не только на Западе, но и очень сильно в Индии. Также есть совпадение с графиком прошлого года. Все, конечно, ждут третью волну, и она будет, но вряд ли такой значимой, как была осенью, — уверен вирусолог. — Большое количество людей сейчас уже имеют антитела и перенесли инфекцию. Но мы далеко еще от цифры в 70%, то есть от коллективного иммунитета. При этом уже имеют антитела социально активные люди, которые много общаются, и именно они и были основными распространителями инфекции в первые две волны. Поскольку эта группа в значительной степени будет сейчас выключена, подъем будет намного меньше.

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома или на даче

12:12, 26.04.2021 396

Бийский рабочий