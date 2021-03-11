Бийск: Нахимичила: десятиклассница из Бийска вышла в финал всероссийской олимпиады

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Воспитанница бийского филиала «Наследников Ползунова» вышла в финал Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Учащаяся Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе БТИ АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, Анастасия Жданова вошла в число финалистов Всероссийской олимпиады школьников по химии среди учащихся 10 классов.

Настя начала учиться в Центре в 2019 году, пройдя через серьезный фильтр вступительных испытаний. Она выбрала направление подготовки «Химия» и первых успехов достигла уже в 2020 году, когда на региональном этапе ВсОШ стала победителем в своей возрастной категории. Правда, тогда Настя не смогла пробиться в финал этого всероссийского турнира.

В новом учебном году воспитанница Бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» вновь решила принять участие в олимпиаде и без особых сложностей дошла до регионального этапа. Однако для того, чтобы его успешно преодолеть, потребовалась усиленная подготовка. В этом бийской школьнице помогли дистанционные занятия с олимпиадными тренерами химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которые были организованы Фондом Андрея Мельниченко на базе системы видеоконференцсвязи.

Благодаря этому, Анастасия смогла стать победителем ВсОШ по химии среди десятиклассников региона, а также прошла в финал олимпиады, превысив проходной порог на 19 баллов.

Сама Анастасия про свою победу говорит:

— Интерес к химии возник с 8 класса, и она мне сразу стала достаточно легко даваться. Но именно Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» дал мне практические и теоретические навыки. В школе изучают самые основы основ, а здесь уровень намного выше. Кроме того, с декабря Фонд Андрея Мельниченко организует дистанционные олимпиадные занятия с преподавателями химического факультета МГУ, и это очень помогло на регионе! На занятиях мы решаем сложные и интересные задачи, иногда даже с международных олимпиад»

Бийский рабочий