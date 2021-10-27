Бийск: Над Бийском прозвучали звуки взрывов

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Работы проводятся предприятиями промзоны, однако слышит их весь город.

В 11 часов над Бийском прокатились звуки взрывов.

Не все сразу поняли, откуда идет звук. Часть города списала звуки на «грузовики на дороге». Однако другие поняли: работы проводят предприятия оборонки.

Отметим, такая утилизация боеприпасов проходит в Бийске регулярно, и коренные бийчане к этому в общем-то привыкли. А вот тех, кто у нас живет недавно или гостей города такие звуки пугают. Кстати, реагируют на звуки взрывов и автосигнализации, и собаки.

Сегодня звук взрывов был слышен от АБ до Заречья. Такое бывает не всегда. Как правило, отчетливо на большой расстоянии звуки слышно когда на улице влажность, и атмосферное давление понижено.

В управлении ГОЧС «Бийскому рабочему» сообщили, что все идет по плану. Работы проводит ФНПЦ «Алтай», которое заранее оповестило городские службы о работах. Всего было запланировано десять взрывов.

Бийский рабочий