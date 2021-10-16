Бийск: Надели «психологический колпак»: почему россияне не хотят вакцинироваться

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Россияне, не желающие прививаться, надели на себя своего рода «психологический колпак», считает депутат Госдумы Татьяна Соломатина

На сегодняшний день единственным доказанным способом снизить риск тяжелого течения COVID-19 и смерти в результате заражения остается вакцинация. Однако многие россияне по-прежнему не торопятся вакцинироваться, отметила в интервью радио Sputnik зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

— Для меня десять тысяч случаев коронавируса, выявленных за день, стали психологической отметкой. Меня поражает, что до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно. Даже тридцать тысяч заболевших в сутки – я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей. Мы его никак пробить не можем.

По мнению депутата, для того, чтобы россияне массово пошли вакцинироваться, надо «на каждом углу» рассказывать об опасности COVID-19.

— Уже болеют люди близкого круга, а некоторые все равно не вакцинируются. Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность.

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12:09, 15.10.2021 2062

Бийский рабочий