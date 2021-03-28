Бийск: Надо готовиться к худшему: в Алтайском крае ждут третью волну коронавируса

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Иммунной прослойки в России и регионе пока не достаточно, поэтому возможность третий волны не исключают.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, края еще не защищен от возможного роста заболеваемости. По его словам, в крае вполне возможна третья волна, связано это с тем, что иммунной прослойки пока не достаточно.

— Наша задача — быстро развернуть, если потребуется, профильный коечный фонд. Надо всегда готовиться к худшему. Когда она будет, какой силы и продолжительности, мы не знаем. Но не перестаем готовить свою инфраструктуру, — сказал Попов в интервью «Алтайской правде».

Министр отметил, что в первую волну пандемии в регионе чаще всего заболевали молодые, а во вторую наблюдалось много тяжелых пациентов среди пенсионеров, что привело к росту смертности. Попов предположил, что третья волна может затронуть и молодежь, и старшее поколение, но к ним могут прибавиться еще и дети.

Глава регионального минздрава пояснил, что министерство планирует не закрывать плановую помощь и целые больницы.

— Мы научились с этой инфекцией работать. Научились предупреждать вспышечный характер заболевания внутри медицинской организации, когда ранее были вынуждены ее закрывать, — отметил Дмитрий Попов.

Бийский рабочий