Бийск: Надоили: Бийский район стал лидером по производству молока в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Министерство сельского хозяйства Алтайского края подводит итоги 2020 года.

По данным ведомства, максимальные объемы молока произвели в Бийском районе. Местные сельхозорганизации, фермерские хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей получили 38 978 тонн молока. Второе место у Хабарского района, там за прошлый год произведено 32 159 тонн. Третью позицию занял Заринский район с показателем 31 054 тонны молока. Зональный и Топчихинский районы расположились на четвертом и пятом месте в общем рейтинге — 26 128 и 25 590 тонн молока соответственно.

Аграрии Немецкого национального района в прошлом году получили 25 500 тонн молока. В Шелаболихинском районе показатель составил 25 392 тонны, в Павловском — 23 690 тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края. В Советском районе валовое производство молока составило 22 539 тонн, в Поспелихинском — 22 275 тонн.

В Алтайском крае возросло производство молока и мяса

16:19, 17.08.2019 708

Бийский рабочий