Бийск: Начались ремонтные работы на дорогах из Бийска в Белокуриху и Карабинку

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В Алтайском крае начались работы на сети дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает краевой Минтранс.

Всего будет обновлено 65 участков.

Мероприятия проводятся на девяти участках дорог, среди которых Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, Алейск – Чарышское, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, Бийск – Белокуриха, Златополь – Семенова, Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, Мартыново – Тогул – Залесово, подъезд к с. Усть-Чарышская Пристань, Рубцовск – Угловское – Михайловское. В ближайшее время начнется ремонт на участке трассы Топчиха – Чистюнька – К13.

Всего в рамках нацпроекта в предстоящем строительном сезоне будет обновлено 65 участков краевых дорог общей протяженностью 238,37 км. Сумма средств, направленных из федерального и краевого бюджетов, составила более 2 млрд рублей.

Помимо краевых объектов, планируется провести мероприятия в городах-участниках национального проекта — Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Таким образом, в 2021 году в Алтайском крае будет отремонтировано более 100 объектов стоимостью более 4 млрд рублей.

Бийск могут исключить из нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

12:10, 27.04.2021 2741

Бийский рабочий