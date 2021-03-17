ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Начало Великого поста: кто его может придерживаться и как разнообразить стол

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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Пост перед Пасхой – самый строгий и важный у православных.

Без мяса и молочных продуктов. У православных началась первая неделя Великого поста. И сегодня лишь второй день, как православные люди стали ограничивать себя в пище.

В современном мире многие путают такое воздержание с диетой. Однако это два разных понятия.

Съёмочная группа «Бийского телевидения» побывала в храме Казанской иконы Божией Матери и узнала, кому можно, а кому нельзя придерживаться поста, а также о том, как можно разнообразить свой стол.

Великий пост в 2021 году: что можно и что нельзя делать в это время

18:42, 14.03.2021 2734

Бийский рабочий

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