ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: На Алтае оштрафовали водителя автобуса, не высадившего пассажира на остановке

Горняк22
12 часов Ago

5

Роспотребнадзор по Республике Алтай наложил штраф на водителя маршрутки, который не высадил пассажира на остановке

Поводом для разбирательства стала жалоба пассажира. Потребитель пояснила, что встала со своего места, чтобы приготовиться к выходу, однако автобус проехал мимо обозначенной остановки. На возмущение пассажирки водитель в грубой форме, не стестняясь в выражениях, объяснил, что для остановки потребитель должна была заранее предупредить о своем намерении.

По поводу хамства со стороны водителя автобуса по отношению к пассажиру обращение перенаправлено в Прокуратуру Майминского района, для принятия мер. Также проведена беседа с владельцев автобуса о недопустимости подобных фактов в дальнейшем. А Роспотребнадзором по Республике Алтай на водителя наложен штраф (Постановление пока не вступило в законную силу).

Как пояснили в Роспотребнадзоре региона, пассажир не должен просить водителя об остановке в нужном месте, так как водитель обязан останавливаться на каждой остановке. Неважно, сказал об этом кто-то из пассажиров или нет. Исключение — остановки по требованию. О них стоит предупредить водителя или кондуктора заранее. Но если на такой остановке стоят люди, водитель все равно должен остановиться. Независимо от того, помахали ему рукой или нет.

— Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания населения являются: безопасность выполнения пассажирских перевозок, качество транспортного обслуживания населения, доступность транспортных услуг для населения. На основании ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 No 2300-1,исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору, а потребитель, в свою очередь, имеет право на получение оказываемой услуги надлежащего качества и безопасной для его жизни, здоровья и имущества, — отметили в ведомстве.

На Алтае оштрафовали водителя автобуса, не высадившего пассажира на остановке1

Хочу-везу, хочу-нет: в Бийском районе перевозчик отказался от двух маршрутов

08:21, 22.10.2021 2043

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Каждый ребенок с детства знает, что самый главный и прекрасный человек в жизни – это мама! Она встречает первой нас...
Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов и заместитель прокурора Алтайского края Петр...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по...

Читать по теме:

ВТОПЕ: