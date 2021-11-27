Бийск: На Алтае оштрафовали водителя автобуса, не высадившего пассажира на остановке

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Роспотребнадзор по Республике Алтай наложил штраф на водителя маршрутки, который не высадил пассажира на остановке

Поводом для разбирательства стала жалоба пассажира. Потребитель пояснила, что встала со своего места, чтобы приготовиться к выходу, однако автобус проехал мимо обозначенной остановки. На возмущение пассажирки водитель в грубой форме, не стестняясь в выражениях, объяснил, что для остановки потребитель должна была заранее предупредить о своем намерении.

По поводу хамства со стороны водителя автобуса по отношению к пассажиру обращение перенаправлено в Прокуратуру Майминского района, для принятия мер. Также проведена беседа с владельцев автобуса о недопустимости подобных фактов в дальнейшем. А Роспотребнадзором по Республике Алтай на водителя наложен штраф (Постановление пока не вступило в законную силу).

Как пояснили в Роспотребнадзоре региона, пассажир не должен просить водителя об остановке в нужном месте, так как водитель обязан останавливаться на каждой остановке. Неважно, сказал об этом кто-то из пассажиров или нет. Исключение — остановки по требованию. О них стоит предупредить водителя или кондуктора заранее. Но если на такой остановке стоят люди, водитель все равно должен остановиться. Независимо от того, помахали ему рукой или нет.

— Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания населения являются: безопасность выполнения пассажирских перевозок, качество транспортного обслуживания населения, доступность транспортных услуг для населения. На основании ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 No 2300-1,исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору, а потребитель, в свою очередь, имеет право на получение оказываемой услуги надлежащего качества и безопасной для его жизни, здоровья и имущества, — отметили в ведомстве.

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08:21, 22.10.2021 2043

Бийский рабочий