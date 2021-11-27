Бийск: На Чуйском тракте из-за непогоды складывается сложная дорожная обстановка

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Сильный ветер и снегопад ухудшают видимость

Сейчас на федеральной трассе Чуйский тракт в Республике Алтай усиленно работают дорожники. При этом наиболее сложная метеорологическая обстановка складывается на подъезде к Телецкому озеру, а также по основному маршруту – в Онгудайском районе, сообщает портал gorno-altaisk.info.

На Семинском перевале спецтехника дежурит круглосуточно. Специалисты помогают обеспечить безопасный проезд большегрузному транспорту и выручают водителей в случае затруднений с преодолением трудного перевала.

Согласно прогнозу, штормовая погода в Республике Алтай сохранится еще сутки. Ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горах до 32 метров в секунду, мокрый снег, на перевалах метели и гололедные явления.

Водителей просят соблюдать осторожность, быть особенно внимательными в местах производства дорожных работ.

Дорожники Алтайского края работают в усиленном режиме

07:41, 26.11.2021 540

Бийский рабочий