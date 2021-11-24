ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: На Алтае 24 ноября можно будет увидеть полет ракеты-носителя

Горняк22
21 час Ago

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Запуск модуля «Причал» запланирован на 24 ноября в 20:06 часов местного времени

На 24 ноября 2021 года с космодрома «Байконур» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал».

Модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он стыкуется к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука», рассказывают в Роскосмосе.

Запуск модуля «Причал» запланирован на 24 ноября в 20:06 часов местного времени. Не исключено, что жители Алтайского края и Республики Алтай вновь смогут увидеть в небе полет ракеты-носителя.

Кроме того, жителей и гостей Усть-Канского района Республики Алтай предупредили о возможном падении отделяющихся частей.

— В период запуска космического аппарата, просим вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения, — предупредили в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Напомним, 21 июля при запуске с Байконура ракетоносителя «Протон-М» бийчане увидели в небе его сгорающие ступени.

На Алтае 24 ноября можно будет увидеть полет ракеты-носителя1

Над Бийском пронеслись сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М»

22:45, 21.07.2021 16384

Бийский рабочий

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