Бийск: На 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин
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Артист больше полутора месяцев боролся с тяжелым течением коронавирусной инфекции – у него было 85%-ное поражение легких
В Москве скончался актер, народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
Известно, что актер боролся с коронавирусом, ему было 67 лет. Валерий Гаркалин лечился в больнице в Коммунарке, туда его доставили 2 октября.
Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актёр умер в 00.30, сообщает Тelegram-канал Mash.
Актер театра и кино зрителям прежде всего запомнился по своим ролям в фильмах «Ландыш серебристый», «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша», «Аленький цветочек».
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов
15:30, 05.07.2021 1939