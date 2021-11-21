Бийск: На 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин

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Артист больше полутора месяцев боролся с тяжелым течением коронавирусной инфекции – у него было 85%-ное поражение легких

В Москве скончался актер, народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Известно, что актер боролся с коронавирусом, ему было 67 лет. Валерий Гаркалин лечился в больнице в Коммунарке, туда его доставили 2 октября.

Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актёр умер в 00.30, сообщает Тelegram-канал Mash.

Актер театра и кино зрителям прежде всего запомнился по своим ролям в фильмах «Ландыш серебристый», «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша», «Аленький цветочек».

Умер режиссер и актер Владимир Меньшов

15:30, 05.07.2021 1939

Бийский рабочий