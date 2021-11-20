Бийск: На Алтае на видео запечатлели «броккенского призрака»

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Огромную тень в интернете приняли за нечто мистическое

Мистическая видеозапись разлетелась по соцсетям Республики Алтай. На кадрах вдалеке видна большая тень, похожая на человека и окруженная радужным свечением, сообщает портал gorno-altaisk.info. Видео было снято в Кош- Агаче.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

Пользователи сети сразу же попытались найти таинственный подтекст в увиденном, а в тени признали духа. Однако, ничего мистического на самом деле в этом нет.

Это явление хорошо известно и называется «броккенским призраком». В то время когда солнечный диск находится у горизонта и его лучи освещают фигуру стоящего человека, его тень падает на облака или пелену тумана, создавая огромный силуэт. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Призрак может и шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

Такое название явление получило благодаря горе Броккен в Германии. Она много веков считалась заколдованной, потому что именно здесь люди часто видели огромного призрака с радужным нимбом над головой. Позже ученые исследовали это явление и нашли ему объяснение.

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09:21, 19.11.2021 2863

Бийский рабочий