Бийск: На Бийской ТЭЦ совершенствуют систему сжигания топлива

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На котле №13 станции установили новое оборудование для сушки угля перед сжиганием с помощью топочных газов

За последние 6 лет такие работы были проведены на трех действующих котлоагрегатах станции.

-Чтобы уголь в топках котлов сгорал полностью и отдавал все свое тепло, его сначала сушат, а потом измельчают до состояния пыли. Раньше на пяти из восьми котлоагрегатах Бийской ТЭЦ уголь сушили с помощью воздуха. Но с 2012 года, когда станция начала переходить на сжигание угля марки Д, возникла необходимость технической адаптации котельного оборудования под особенности нового вида топлива, — пояснили энергетики.

В отличие от углей марок СС и Т, которые раньше были проектным видами топлива для Бийской ТЭЦ, уголь марки Д имеет более высокое содержание летучих веществ.

Взаимодействие пыли угля марки Д с горячим воздухом, поступающим в пылесистемы котлоагрегатов, может создать легковоспламеняемое и взрывоопасное соединение. Чтобы этого не происходило, воздух, с помощью которого сушился уголь перед попаданием в топку, специалисты заменили на смесь инертных газов с безопасным содержанием кислорода.

Для этого на четырех котлах производительностью 210 тонн пара в час энергетики смонтировали газоходы, которые захватывают часть инертных газов, не давая им полностью улетучиться через дымовые трубы в атмосферу, и направляют их вниз — в систему пылеприготовления.

— Основная цель изменения системы сушки топлива на Бийской ТЭЦ — обеспечение безопасных условий труда для персонала станции и исключение риска возникновения пожаров, — рассказывают в СГК.

На перевод котлоагрегата №13 Бийской ТЭЦ на сушку угля топочными газами Сибирская генерирующая компания направила в 2021 году 8,5 млн рублей.

В настоящее время идет подготовка к полному завершению перехода станции на новый способ сушки топлива: уже начат монтаж оборудования на котлоагрегате №12 — последнем из восьми действующих котлов.

Руководство предприятия отмечает, что проводимая модернизация увеличит коэффициент полезного действия котельного оборудования Бийской ТЭЦ с 88 до 91,5%. При этом каких-либо изменений экологической обстановки в Бийске из-за перевода котлов ТЭЦ на сушку угля топочными газами не произойдет: система золоулавливания на всех работающих котлоагрегатах полностью справляется с очисткой выбросов в атмосферу и не испытывает дополнительной нагрузки.

Бийская ТЭЦ нарастила выработку электричества

16:10, 15.11.2021 807

Бийский рабочий