Бийск: На федеральных дорогах Алтайского края подготовили 14 стоянок на период непогоды
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Непогода обрушилась на регион в четверг, 18 ноября
В Алтайский край нагрянули снег, метель, ветер с порывами 19-23 м/сек. На борьбу со снегом 18 ноября была выведена 541 единица дорожной техники, а подрядные организации, осуществляющие дорожные работы перевели на круглосуточный режим работы, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Трассы с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта и аварийные участки оперативно обрабатывали противогололедными материалами и чистили от снега краевых трасс.
На период непогоды дорожники подготовили специальные стоянки для большегрузного транспорта:
- На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»
- В районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»
- По направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,
- Возле «Ника-фуд» в Троицком районе
- Перед развязкой с обходом Бийска
- В Сростках
- На трассе А-322 стоянки работают на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.
- На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из села.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Из-за метели на трассах Алтайского края почти нулевая видимость
09:17, 18.11.2021 675