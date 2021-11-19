ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: На федеральных дорогах Алтайского края подготовили 14 стоянок на период непогоды

Горняк22
14 часов Ago

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Непогода обрушилась на регион в четверг, 18 ноября

В Алтайский край нагрянули снег, метель, ветер с порывами 19-23 м/сек. На борьбу со снегом 18 ноября была выведена 541 единица дорожной техники, а подрядные организации, осуществляющие дорожные работы перевели на круглосуточный режим работы, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Трассы с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта и аварийные участки оперативно обрабатывали противогололедными материалами и чистили от снега краевых трасс.

На период непогоды дорожники подготовили специальные стоянки для большегрузного транспорта:

  • На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»
  • В районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»
  • По направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,
  • Возле «Ника-фуд» в Троицком районе
  • Перед развязкой с обходом Бийска
  • В Сростках
  • На трассе А-322 стоянки работают на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.
  • На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из села.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

На федеральных дорогах Алтайского края подготовили 14 стоянок на период непогоды1

Из-за метели на трассах Алтайского края почти нулевая видимость

09:17, 18.11.2021 675

Бийский рабочий

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