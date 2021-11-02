Бийск: На Алтайский край надвигается резкое похолодание и снегопады

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Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный ветер.

Существенно похолодает в регионе уже во вторник, 2 ноября. Днем в Алтайском крае столбики термометров не поднимутся выше 0,+5 градусов, местами и вовсе ожидается до -5 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части территории пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет северным 8-13м/с, местами порывы 17-22м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -10,-15 градусов, местами по северу до -20 градусов. Местами небольшой снег, в южных районах умеренный снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 2 ноября дневная температура составит +2 градуса. Утром ожидается дождь, затем снег. При этом ночью похолодает до -11 градусов, продолжится небольшой снег.

Ранее региональное МЧС передала штормпрогноз на ближайшие три дня — ночные температуры в регионе могут опуститься до -20…-23 градусов.

Морозы до -23 и сильные осадки: в МЧС Алтайского края передали штормпрогноз

14:10, 01.11.2021 3667

Бийский рабочий