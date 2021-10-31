Бийск: На Алтае ждут Мурашко: Путин направил Минздрав в регионы с критической ситуацией

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Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой обстановкой по COVID-19.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дал поручение министру здравоохранения вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи.

При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала 13 регионов, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась. В их числе Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области, Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край.

Напомним, Михаил Мурашко в ходе рабочего визита уже посещал Алтайский край нынешней осенью. 11 сентября глава Минздрава посетил учреждения здравоохранения Барнаула.

300 млн на ремонт поликлиник: итоги визита Михаила Мурашко в Алтайский край

08:47, 12.09.2021 1120

Бийский рабочий