Бийск: На поддержку здравоохранения Алтайского края выделят почти 550 млн рублей

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Правительство России выделило дополнительные средства на поддержку региональных систем здравоохранения.

Российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей. Эти средства они должны будут направить на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

— Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, — отмечают в правительстве страны.

Алтайский край, согласно распоряжению, получит на эти цели 544,1 млн рублей. Республике Алтай выделили только 252,3 млн рублей.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

Отметим, что в июне – июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей.

В правительстве рассчитывают, что дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

Алтайский край получит 1,8 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

12:41, 22.07.2021 1470

Бийский рабочий